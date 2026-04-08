ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
1 хв

У м’ятній сукні, як у Лопес та кронпринцеси Греції: вишукана Леона Ганне сяяла на церемонії

Дизайн її сукні викликає модну паралель з іншим Модним домом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне прилетіла до Каліфорнії, де відбулась церемонія Fashion Trust U.S. Awards — це щорічне вручення премії в США, яка підтримує молодих дизайнерів і допомагає їм розвивати власні бренди.

Вона вийшла на фотокол заходу у вишуканій вечірній сукні-балахоні на одне плече, яка також мала один рукав-накидку. Сукня була від бренду Oscar de la Renta і виконана у ніжному м’ятному відтінку, а також прикрашена пір’ям і лелітками у тон вбрання. Леоні доповнила лук елегантними прикрасами від Tiffany & Co., макіяжем та зачіскою з прямим волоссям.

Однак дизайн цієї сукні та і відтінок зовсім не унікальні. Дуже схоже вбрання Модний дім Valentino створив багато років тому і носили його дві відомі жінки — акторка Дженніфер Лопес та кронпринцеса Греції Марі-Шанталь. Та перший такий дизайн Валентіно Гаравані створив для першої леді США Жаклін Кеннеді.

Лопес обрала дизайн Valentino для церемонії «Оскар» 2003 року. На сукні акторки була красива квіткова вишивка бісером та лелітками, а образ вона доповнила сережками-люстрами.

А от грецька принцеса одягла м’ятне вбрання на Met Gala 2001 року, яке було присвячене Жаклін Кеннеді.

Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie