У м’ятній сукні, як у Лопес та кронпринцеси Греції: вишукана Леона Ганне сяяла на церемонії

Леоні Ганне / © Getty Images

Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне прилетіла до Каліфорнії, де відбулась церемонія Fashion Trust U.S. Awards — це щорічне вручення премії в США, яка підтримує молодих дизайнерів і допомагає їм розвивати власні бренди.

Вона вийшла на фотокол заходу у вишуканій вечірній сукні-балахоні на одне плече, яка також мала один рукав-накидку. Сукня була від бренду Oscar de la Renta і виконана у ніжному м’ятному відтінку, а також прикрашена пір’ям і лелітками у тон вбрання. Леоні доповнила лук елегантними прикрасами від Tiffany & Co., макіяжем та зачіскою з прямим волоссям.

Леоні Ганне / © Getty Images

Однак дизайн цієї сукні та і відтінок зовсім не унікальні. Дуже схоже вбрання Модний дім Valentino створив багато років тому і носили його дві відомі жінки — акторка Дженніфер Лопес та кронпринцеса Греції Марі-Шанталь. Та перший такий дизайн Валентіно Гаравані створив для першої леді США Жаклін Кеннеді.

Лопес обрала дизайн Valentino для церемонії «Оскар» 2003 року. На сукні акторки була красива квіткова вишивка бісером та лелітками, а образ вона доповнила сережками-люстрами.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

А от грецька принцеса одягла м’ятне вбрання на Met Gala 2001 року, яке було присвячене Жаклін Кеннеді.

Кронпринцесса Марі-Шанталь і Валентіно Гаравані / © Getty Images