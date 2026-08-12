У м’ятному бікіні та леопардовому халаті: 61-річна Елізабет Герлі похизувалася ідеальною фігурою

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

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Елізабет Герлі поділилася в Instagram новою світлиною з відпочинку.

Акторка позувала на узбережжі у м’ятному бікіні її власного бренду Elizabeth Hurley з трикутними чашками та тонкими зав’язками на шиї. Купальник прикрашали золотисті ланцюжки — один з’єднував чашки бюстгальтера, а інші були на стегнах.

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Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Бікіні Елізабет поєднала з легкою напівпрозорою накидкою з леопардовим принтом, широкими рукавами та золотистою облямівкою. Контраст ніжного відтінку купальника й хижого візерунка зробив образ особливо виразним.

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У цьому пляжному ансамблі Ліз похизувалася гарною стрункою фігурою і пласким животом.

Волосся Герлі було розпущене і його розвівав вітер. На обличчі у зірки був макіяж з акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем.

Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала фігуру у кроптопі з містичним принтом і купальнику біля моря.

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