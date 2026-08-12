- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
У м’ятному бікіні та леопардовому халаті: 61-річна Елізабет Герлі похизувалася ідеальною фігурою
Британська акторка позувала на фото у яскравому образі з анімалістичним акцентом.
Елізабет Герлі поділилася в Instagram новою світлиною з відпочинку.
Акторка позувала на узбережжі у м’ятному бікіні її власного бренду Elizabeth Hurley з трикутними чашками та тонкими зав’язками на шиї. Купальник прикрашали золотисті ланцюжки — один з’єднував чашки бюстгальтера, а інші були на стегнах.
Бікіні Елізабет поєднала з легкою напівпрозорою накидкою з леопардовим принтом, широкими рукавами та золотистою облямівкою. Контраст ніжного відтінку купальника й хижого візерунка зробив образ особливо виразним.
У цьому пляжному ансамблі Ліз похизувалася гарною стрункою фігурою і пласким животом.
Волосся Герлі було розпущене і його розвівав вітер. На обличчі у зірки був макіяж з акцентом на очах, які вона підкреслила чорним олівцем.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показала фігуру у кроптопі з містичним принтом і купальнику біля моря.