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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У м’ятному костюмі і футболці з принтом: Кара Делевінь у стильному луку прогулялася Лондоном

33-річну британську модель й акторку папараці заскочили на вулицях Лондона у стильному вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь, яка останнім часом активно займається музичною кар’єрою і виступає у британській столиці, обрала для прогулянки містом образ у стилі кежуал.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

На ній був костюм ніжно-м’ятного відтінку, який складався з подовженого однобортного жакета прямого крою і широких штанів зі стрілками і високим посадженням. На моделі також була біла футболка з принтом у вигляді малинової тарталетки і написом TART, що додало луку грайливості і зробило його менш формальним.

Аутфіт Делевінь доповнила чорними лоферами і чорними сонцезахисними окулярами. У неї було обʼємне скуйовджене укладання з чубчиком з рок-н-рольною ноткою і натуральний макіяж.

Нагадаємо, Кара Делевінь у сукні з воланами і в обіймах бородатого красунчика позувала на Каннському кінофестивалі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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