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- Шоу-бізнес
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У м’ятному костюмі і футболці з принтом: Кара Делевінь у стильному луку прогулялася Лондоном
33-річну британську модель й акторку папараці заскочили на вулицях Лондона у стильному вбранні.
Кара Делевінь, яка останнім часом активно займається музичною кар’єрою і виступає у британській столиці, обрала для прогулянки містом образ у стилі кежуал.
На ній був костюм ніжно-м’ятного відтінку, який складався з подовженого однобортного жакета прямого крою і широких штанів зі стрілками і високим посадженням. На моделі також була біла футболка з принтом у вигляді малинової тарталетки і написом TART, що додало луку грайливості і зробило його менш формальним.
Аутфіт Делевінь доповнила чорними лоферами і чорними сонцезахисними окулярами. У неї було обʼємне скуйовджене укладання з чубчиком з рок-н-рольною ноткою і натуральний макіяж.
Нагадаємо, Кара Делевінь у сукні з воланами і в обіймах бородатого красунчика позувала на Каннському кінофестивалі.