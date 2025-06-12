У м’ятних топі та лосинах: бразильська модель Жизель Олівейра вийшла на прогулянку з собакою

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

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32-річна бразильська модель Жизель Олівейра вийшла на прогулянку із собакою, а фото показала у своєму Instagram. На знімках вона позувала у Центральному парку у Нью-Йорку.

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Жизель одягла м'ятний спортивний костюм, що складався з топу та лосин, з білими вставками від бренду Alo, амбасадором якого вона давно є. Свій спортивний лук модель доповнила білими кросівками.

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Поруч із дівчиною позував її собака. Породу визначити складно, але схоже, це метис мальтійської болонки.

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Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Жизель Олівейра / © Instagram Жизель Олівейра

Нагадаємо, Олівейра — бразильська модель, яка прославилася завдяки участі у показах Victoria's Secret та співпраці з провідними модними брендами.

Раніше бразилійка Жизель Олівейра потрапляла під приціл фотографів у Лос-Анджелесі у ефектній сукні відтінку топленого молока від бренду khy, який заснувала Кайлі Дженнер.