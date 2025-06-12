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- Шоу-бізнес
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У м’ятних топі та лосинах: бразильська модель Жизель Олівейра вийшла на прогулянку з собакою
Дівчина похизувалася гарним спортивним луком.
32-річна бразильська модель Жизель Олівейра вийшла на прогулянку із собакою, а фото показала у своєму Instagram. На знімках вона позувала у Центральному парку у Нью-Йорку.
Жизель одягла м'ятний спортивний костюм, що складався з топу та лосин, з білими вставками від бренду Alo, амбасадором якого вона давно є. Свій спортивний лук модель доповнила білими кросівками.
Поруч із дівчиною позував її собака. Породу визначити складно, але схоже, це метис мальтійської болонки.
Нагадаємо, Олівейра — бразильська модель, яка прославилася завдяки участі у показах Victoria's Secret та співпраці з провідними модними брендами.
Раніше бразилійка Жизель Олівейра потрапляла під приціл фотографів у Лос-Анджелесі у ефектній сукні відтінку топленого молока від бренду khy, який заснувала Кайлі Дженнер.