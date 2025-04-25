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- Шоу-бізнес
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У мідіспідниці та сорочці: модель plus-size Ешлі Грем позувала на вулицях Парижа
Манекенниця влаштувала фотосесію просто під час дощу у французькій столиці.
37-річна американська модель plus-size Ешлі Грем поділилася у своєму Instagram серією фото, зроблених на вулицях Парижа. Незважаючи на погану погоду — йшов дощ — знімки вийшли цікаві, а образ моделі — ніжним та чуттєвим.
Грем була одягнена у чорну спідницю міді, яку поєднувала з картатою сорочкою та чорними слінгбеками на невисоких підборах.
Волосся моделі було розпущене, а на її обличчі був натуральний макіяж зі стрілками на повіках.
Коли саме було зроблено ці кадри, Ешлі не написала. Найімовірніше, це не свіж знімання, адже зараз зірка дуже зайнята — вона виступає у бродвейському мюзиклі «Чикаго». У ньому модель грає головну роль — Роксі Гарт, і стверджує, що це було мрією всього її життя. А останній місяць провела на заняттях танцями та вокалом.
Прем’єра мюзиклу з Ешлі у головній ролі відбулася 15 квітня. У своєму Instagram вона показала фото із першої примірки костюмів для постановки.
Раніше, нагадаємо, Ешлі Грем блиснула фігурою в яскравому купальнику.