У мідіспідниці та сорочці: модель plus-size Ешлі Грем позувала на вулицях Парижа

Ешлі Грем / © Instagram Ешлі Грем

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37-річна американська модель plus-size Ешлі Грем поділилася у своєму Instagram серією фото, зроблених на вулицях Парижа. Незважаючи на погану погоду — йшов дощ — знімки вийшли цікаві, а образ моделі — ніжним та чуттєвим.

© Instagram Ешлі Грем

© Instagram Ешлі Грем

Грем була одягнена у чорну спідницю міді, яку поєднувала з картатою сорочкою та чорними слінгбеками на невисоких підборах.

© Instagram Ешлі Грем

© Instagram Ешлі Грем

Волосся моделі було розпущене, а на її обличчі був натуральний макіяж зі стрілками на повіках.

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© Instagram Ешлі Грем

© Instagram Ешлі Грем

© Instagram Ешлі Грем

Коли саме було зроблено ці кадри, Ешлі не написала. Найімовірніше, це не свіж знімання, адже зараз зірка дуже зайнята — вона виступає у бродвейському мюзиклі «Чикаго». У ньому модель грає головну роль — Роксі Гарт, і стверджує, що це було мрією всього її життя. А останній місяць провела на заняттях танцями та вокалом.

Прем’єра мюзиклу з Ешлі у головній ролі відбулася 15 квітня. У своєму Instagram вона показала фото із першої примірки костюмів для постановки.

Раніше, нагадаємо, Ешлі Грем блиснула фігурою в яскравому купальнику.