У мікробікіні та кедах: Емілі Ратаковскі у сміливому луку прогулялася Нью-Йорком

Модель стала головною зіркою нової промокампанії власного бренду.
32-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі з'явилася в рекламі свого бренду купальників Inamorata.
Вона пройшлася вулицями Нью-Йорка в одному строкатому мікробікіні, червоних кедах Vans, білих шкарпетках та сонцезахисних окулярах. У руках топмодель тримала склянку з кавою.
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Також Емілі приміряла ще один купальник-бікіні з високими плавками також у яскравих помаранчевих відтінках. Швидше за все, фотосесія відбулася рано-вранці – адже людей на вулицях немає і помітен туман.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі з новою зачіскою і в незвичноум луку приїхала на роботу. Вона приєдналася до команди серіалу "Занадто багато" режисера Ліни Данем, що знімається для Netflix. Модель відіграє роль дівчини під назвою Поллі одного з головних героїв проекту.
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