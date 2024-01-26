У мікробікіні та з котячими вухами на голові: Кендіс Свейнпоул похизувалася ідеальною фігурою

Модель знялася у промокампанії косметичного бренду Гейлі Бібер.
35-річна південноафриканська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret — Кендіс Свейнпоул — стала головною зіркою реклами нової лінійки косметики бренду Rhode.
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Дівчина позувала на пляжі, на ній було чорне мікробікіні, топ із сітки, а на голові – котячі вушка. "Нічні істоти", – підписала серію знімків модель. У Кендіс струнка і підтягнута фігура, а підтримувати її в такій формі їй допомагають заняття йогою.
Нагадаємо, раніше Кендіс Свейнпоул і Гейлі Бібер похизувалися фігурами в купальниках під час реклами ощіщувального засіба для шкіри з ананасом.
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