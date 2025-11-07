ТСН у соціальних мережах

У мікроміні та корсеті: Міллі Боббі Браун з'явилася в ефектному образі, який привертав увагу

Акторка прийшла з чоловіком, і вони були одягнені у вбраннях схожих кольорів.

Міллі Боббі Браун із чоловіком Джейком Бонджові

Міллі Боббі Браун із чоловіком Джейком Бонджові / © Getty Images

21-річна Міллі Боббі Браун зі своїм чоловіком Джейком Бонджові з’явилася на світовій прем’єрі п’ятого сезону вже культового серіалу Netflix «Дивні дива». Захід пройшов у Голлівуді та супроводжувався вечіркою і червоною доріжкою.

Спочатку на публіку Міллі вийшла в чорній драматичній сукні від бренду Rodarte. Вона була з «голим» ефектом, оскільки пошита з напівпрозорої мереживної тканини, а також у ній був корсет і об’ємні рюші та пір’я. Образ Міллі також доповнила прикрасами від бренду Chopard, дуже ніжним макіяжем і високою зачіскою-пучком.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Потім дівчина переодяглася в оригінальний лук трендового винного кольору, який включав корсет і мікроспідницю від бренду Mirror Palais. Корсет був з рюшею і бантом і його стиль нагадував естетику вікторіанської епохи.

Також до цього образу акторка підібрала інші прикраси — одягла великі золоті сережки-кільця. Джейк же одягнув знаменитий червоний оксамитовий костюм від Gucci, схожий на той, який носила Гвінет Пелтроу.

Міллі Боббі Браун із чоловіком Джейком Бонджові / © Getty Images

Міллі Боббі Браун із чоловіком Джейком Бонджові / © Getty Images

