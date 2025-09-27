У мікрошортах і на величезних платформах: вагітна четвертою дитиною Карді Бі шокувала образом

Карді Бі / © Associated Press

Реклама

Американська реперка Карді Бі вагітна зараз своєю четвертою дитиною. Батько майбутньої дитини — її коханий, гравець в американський футбол Стефан Діггс, з яким вона майже рік перебуває у стосунках. Зірка щаслива, що в сім’ї буде поповнення, про що не раз говорила.

Карді Бі та батько її четвертої дитини Стефан Діггс / © Associated Press

Також вона більше не приховує свій живіт, а її вагітні образи не менш ефектні, ніж ті, в яких з’являлася на публіці співачка Ріанна. Карді Бі цього тижня, наприклад, продемонструвала лук у джинсових мікрошортах, які носила в поєднанні з білою обтислою футболкою.

Карді Бі / © Getty Images

Але вона не була б собою, якби не зробила лук епатажним — реперка доповнила його масивними золотими прикрасами, а також чоботами зі зміїним принтом, що були не лише на величезних підборах, а й на платформах. Також яскраву індивідуальність багатодітної матусі підкреслював макіяж, довгий манікюр і безліч татуювань, які вона продемонструвала.

Реклама

Раніше вона також підкреслила живіт, але прозорим чорним вбранням з мережива, яке носила з великими аксесуарами з намистин.