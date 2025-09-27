ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

У мікрошортах і на величезних платформах: вагітна четвертою дитиною Карді Бі шокувала образом

Таке вбрання наважиться одягнути не кожна вагітна.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Карді Бі

Карді Бі / © Associated Press

Американська реперка Карді Бі вагітна зараз своєю четвертою дитиною. Батько майбутньої дитини — її коханий, гравець в американський футбол Стефан Діггс, з яким вона майже рік перебуває у стосунках. Зірка щаслива, що в сім’ї буде поповнення, про що не раз говорила.

Карді Бі та батько її четвертої дитини Стефан Діггс / © Associated Press

Карді Бі та батько її четвертої дитини Стефан Діггс / © Associated Press

Також вона більше не приховує свій живіт, а її вагітні образи не менш ефектні, ніж ті, в яких з’являлася на публіці співачка Ріанна. Карді Бі цього тижня, наприклад, продемонструвала лук у джинсових мікрошортах, які носила в поєднанні з білою обтислою футболкою.

Карді Бі / © Getty Images

Карді Бі / © Getty Images

Але вона не була б собою, якби не зробила лук епатажним — реперка доповнила його масивними золотими прикрасами, а також чоботами зі зміїним принтом, що були не лише на величезних підборах, а й на платформах. Також яскраву індивідуальність багатодітної матусі підкреслював макіяж, довгий манікюр і безліч татуювань, які вона продемонструвала.

Раніше вона також підкреслила живіт, але прозорим чорним вбранням з мережива, яке носила з великими аксесуарами з намистин.

Карді Бі / © Getty Images

Карді Бі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie