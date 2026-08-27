У мікрошортах і з леопардовою сумкою: новий вихід Зої Кравіц у Нью-Йорку

Зої Кравіц / © Getty Images

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Зої Кравіц вчергове потрапила до об’єктивів папараці під час прогулянки Нью-Йорком.

Акторка для свого виходу обрала білу футболку з чорним написом, яку поєднала з обтислими чорними мікрошортами. Такий лаконічний ансамбль підкреслив її струнку фігуру.

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Зої Кравіц / © Getty Images

Кравіц взула чорні мюлі на невисоких шпильках. Яскравим акцентом у її чорно-білому образі стала невелика сумка з леопардовим принтом, яка висіла на плечі.

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На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а на руках — каблучки. На голові у неї була широка біла пов’язка, а довге волосся було заплетене у тонкі коси.

Під час прогулянки акторка слухала музику у дротових навушниках. Її образ вийшов простим і комфортним, але завдяки взуттю на підборах та анімалістичному аксесуару мав стильний і жіночний вигляд.

Нагадаємо, минулого разу Зої Кравіц потрапила під приціл папараці у джинсових мінішортах і топі з мереживом.

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