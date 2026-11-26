Реперка JT / © Getty Images

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Американська реперка Джатавія Шакара Джонсон, більш відома під сценічним псевдонімом JT, відвідала вечірку з нагоди виходу відеогри Grand Theft Auto VI від Rockstar Games. Захід відбувся у нічному клубі E11EVEN у Маямі, штат Флорида, де артистка також виступила перед публікою.

На фотоколі реперка постала у провокаційному аутфіті. На ній був відвертий комплект із глянцевого напівпрозорого матеріалу. Він складався з чорно-салатового топа з вузькими смужками, які лише трішки прикривали її груди, і з екстремально глибоким декольте до пупка та з неонових салатових мікрошортів із заниженим посадженням, металевими блискавками і відворотами на поясі.

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Реперка JT / © Getty Images

Провокаційне вбрання JT скомбінувала з оригінальними чорними гостроносими туфлями на масивній платформі, високих підборах-шпильках і з ремінцями навколо щиколоток.

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Свій футуристичний лук реперка доповнила зачіскою з платиновим блондом і косим проділом, блиском на губах і довгим манікюром нюдового відтінку. На обличчі у неї були масивні чорні сонцезахисні окуляри із салатовою оправою, а на руці — чорний наручний годинник.

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