Христина Соловій

Реклама

У кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver у Києві відбувся допрем’єрний показ нової анімаційної пригоди від Walt Disney Animation Studios — «Чарокрай: Королівство магії».

Захід відвідала співачка Христина Соловій, яка вперше спробувала себе в дубляжі й одразу отримала головну роль. В українській версії мультфільму її голосом заговорила Біллі — імпульсивна дівчина-підліток, яка несподівано відкриває у собі магічні здібності.

Реклама

Христина Соловій/Angie Serdiuk

На червоній доріжці артистка постала у пікантному образі з елементами готичної естетики, який чудово пасував до магічної тематики мультфільму.

Реклама

На Христині був чорний обтислий кроптоп і мікрошорти, оздоблені тонким білим мереживом з перлинками на поясі та по краях. Зверху співачка одягла прозору чорну блузку-болеро із сітки у дрібний горошок, з об’ємними воланами на плечах, рюшами і мереживними вставками на рукавах.

Христина Соловій/Angie Serdiuk

Аутфіт Соловій доповнила чорними капроновими колготками і шкіряними ботфортами на масивній платформі та високих стійких підборах.

Христина Соловій/Angie Serdiuk

Особливої загадковості луку додав чорний оксамитовий чокер із великим овальним каменем насиченого червоного кольору у фігурній оправі, який нагадував магічний амулет.

У Христини було розпущене волосся і ніжний макіяж. А ще артистка продемонструвала пірсинг у пупку.

Реклама

Христина Соловій/Angie Serdiuk

Про мультфільм

У центрі сюжету анімаційної стрічки «Чарокрай: Королівство магії» — історія дівчини-підлітка Біллі, перед якою несподівано відкривається дивовижний світ чарів. На глядачів чекає захоплива мандрівка, сповнена чаклунства, давніх сімейних таємниць, гумору та несподіваних відкриттів.

Це історія про пошук власного шляху, сміливість бути собою та магічну силу родинних зв’язків. Режисерами анімаційного фільму стали Фон Вірасунторн («Бажання») та Джейсон Генд («Ваяна 2»).

Анімаційний фільм вже в українському прокаті.

Реклама

Новини партнерів