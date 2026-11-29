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- Шоу-бізнес
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У мікрошортах, прозорій блузці-болеро і з магічним амулетом: Христина Соловій на кінопрем'єрі
Співачка продемонструвала продемоснтрувала на заході образ total black.
У кінотеатрі «Оскар» у ТРЦ Gulliver у Києві відбувся допрем’єрний показ нової анімаційної пригоди від Walt Disney Animation Studios — «Чарокрай: Королівство магії».
Захід відвідала співачка Христина Соловій, яка вперше спробувала себе в дубляжі й одразу отримала головну роль. В українській версії мультфільму її голосом заговорила Біллі — імпульсивна дівчина-підліток, яка несподівано відкриває у собі магічні здібності.
На червоній доріжці артистка постала у пікантному образі з елементами готичної естетики, який чудово пасував до магічної тематики мультфільму.
На Христині був чорний обтислий кроптоп і мікрошорти, оздоблені тонким білим мереживом з перлинками на поясі та по краях. Зверху співачка одягла прозору чорну блузку-болеро із сітки у дрібний горошок, з об’ємними воланами на плечах, рюшами і мереживними вставками на рукавах.
Аутфіт Соловій доповнила чорними капроновими колготками і шкіряними ботфортами на масивній платформі та високих стійких підборах.
Особливої загадковості луку додав чорний оксамитовий чокер із великим овальним каменем насиченого червоного кольору у фігурній оправі, який нагадував магічний амулет.
У Христини було розпущене волосся і ніжний макіяж. А ще артистка продемонструвала пірсинг у пупку.
Про мультфільм
У центрі сюжету анімаційної стрічки «Чарокрай: Королівство магії» — історія дівчини-підлітка Біллі, перед якою несподівано відкривається дивовижний світ чарів. На глядачів чекає захоплива мандрівка, сповнена чаклунства, давніх сімейних таємниць, гумору та несподіваних відкриттів.
Це історія про пошук власного шляху, сміливість бути собою та магічну силу родинних зв’язків. Режисерами анімаційного фільму стали Фон Вірасунторн («Бажання») та Джейсон Генд («Ваяна 2»).
Анімаційний фільм вже в українському прокаті.