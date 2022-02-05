У милій сукні та з ідеальним укладанням: Нікі Гілтон-Ротшильд підтвердила третю вагітність

У милій сукні та з ідеальним укладанням: Нікі Гілтон-Ротшильд підтвердила третю вагітність

Зірка офіційно підтвердила, що незабаром стане багатодітною матір'ю.

Нещодавно стало відомо, що молодша сестра Періс Гілтон, 38-річна Нікі Гілтон-Ротшильд, чекає появи на світ своєї третьої дитини від чоловіка-мільйонера Джеймса Ротшильда. Але після підтвердження цієї інформації представниками знаменитості сама Гілтон-Ротшильд нічого не публікувала і не коментувала.

Однак після оригінальної заяви про вагітність Ріанни, мабуть, Нікі вирішила повторити її успіх, опублікувавши фото з животом у Instagram. На знімку спадкоємиця знаменитої мережі готелів позує в чорній мінісукні від Self-Portrait, з ідеальним укладанням та макіяжем. Також помітно, що знімок перед публікацією відфотошопили.

"Кажуть, що найкращі речі трапляються у житті тричі", — написала під фото Нікі.

Нагадаємо, що Нікі та Джеймс одружилися 2015 року в Кенсінгтонському палаці і вже виховують двох дочок – 5-річну Лілі Грейс Вікторію та 4-річну Теодору "Тедді" Мерілін.

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