У милій сукні від Prada: Наталі Портман відвідала захід у Нью-Йорку

Акторка Наталі Портман зараз зайнята просуванням нового серіалу "Леді в озері", в якому зіграла головну роль. У межах промотуру вона відвідала захід Фонду SAG-AFTRA, який проводився у Центрі Робіна Вільямса у Нью-Йорку.

На Наталі була блакитна мінісукня від Модного дому Prada в квітковий принт, а також із глибоким декольте і вирізом під грудьми та невеликим бантом.

Вбрання імітувало топ і мініспідницю, а носила Наталі його у поєднанні зі сріблястими босоніжками на підборах, яскраво-червоним манікюром, макіяжем та елегантним укладанням.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Цей образ мав на Портман дуже гарний, романтичний, жіночний і дуже привабливий вигляд. Такий стиль їй личить більше, ніж драматичний, який вона обрала для презентації серіалу. Вибране раніше вбрання з оксамитовими шортами від Модного дому Dior з круїзної колекції 2025 мало на ній не такий вдалий вигляд.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

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