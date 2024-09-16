У милій сукні з камінням: Брі Ларсон одягла на червону доріжку вбрання від Chanel

У цьому вбранні акторка мала романтичний і по-дівочому милий вигляд.

Брі Ларсон — зірка серії фільмів Marvel і гучного серіалу "Уроки хімії" — відвідала 76-ту церемонію вручення премії Primetime Emmy Awards. 34-річна акторка позувала на червоній доріжці заходи у темно-синій сукні романтичного фасону, створеному Модним домом Chanel. Сукня мала тонкі бретельки, які як і лінію декольте, прикрашали сріблясті камені.

Брі Ларсон на Primetime Emmy Awards / Фото: Associated Press

Також декор у вигляді бісеру та каміння був на ліфі та на басці. На талії Брі красувався великий чорний бант. Такий самий бант прикрашав і її волосся.

Образ Ларсон доповнили сатинові чорні туфлі з прозорими підборами, ніжний макіяж та набір розкішних прикрас – сережки, браслет та кілька каблучок.

Брі Ларсон на Primetime Emmy Awards / Фото: Associated Press

Ця поява Брі на червоній доріжці не перша цього місяця, адже лише декількома днями раніше зірка продемонструвала блакитну вінтажну сукню-бюстьє від Richard Tyler. У цьому цікавому двоколірному вбранні Ларсон з'явилася на Creative Arts Emmys.

Брі Ларсон на Creative Arts Emmys / Фото: Associated Press

На червону доріжку церемонії Primetime Emmy Awards також вийшли Дженніфер Еністон, Селена Гомес, Софія Вергара, Меріл Стріп, Дакота Феннінг, Різ Візерспун та Наомі Воттс. Це була друга церемонія вручення премії Primetime Emmy Awards, яка відбудеться 2024 року. 75-тю церемонію проводили 15 січня через страйк у Голлівуді 2023 року.

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