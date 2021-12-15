У міні, ботфортах та сітці: 52-річна Гвен Стефані захопила образом

52-річна співачка Гвен Стефані сміливо може одягнути екстремальне міні.

Артистка виступила на сцені під час Spotify Celebrates Wrapped with "Абсолютно нормальна вечірка на 2021 рік" у Лос-Анджелесі. На сцену Гвен, як завжди, вийшла в ефектному костюмі.

На ній був кроптоп, коротка куртка, мінішорти та ботфорти і все це в одній колірній гамі та у поєднанні з чорною сіткою. Біле волосся Гвен зібрала в кінський хвіст, зробила собі насичений макіяж очей та улюбленою червоною помадою нафарбувала губи. У вухах у співачки виблискували сережки з діамантами.

Гвен Стефані / Getty Images

Минулого літа Гвен Стефані вийшла заміж за Блейка Шелтона. Для важливого дня Гвен обрала дві сукні, які за індивідуальним замовленням створила для неї дизайнерка Віра Вонг.

Гвен Стефані та Блейк Шелтон / Getty Images

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