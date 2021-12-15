У міні, ботфортах та сітці: 52-річна Гвен Стефані захопила образом

52-річна співачка Гвен Стефані сміливо може одягнути екстремальне міні.
Артистка виступила на сцені під час Spotify Celebrates Wrapped with "Абсолютно нормальна вечірка на 2021 рік" у Лос-Анджелесі. На сцену Гвен, як завжди, вийшла в ефектному костюмі.
На ній був кроптоп, коротка куртка, мінішорти та ботфорти і все це в одній колірній гамі та у поєднанні з чорною сіткою. Біле волосся Гвен зібрала в кінський хвіст, зробила собі насичений макіяж очей та улюбленою червоною помадою нафарбувала губи. У вухах у співачки виблискували сережки з діамантами.
Минулого літа Гвен Стефані вийшла заміж за Блейка Шелтона. Для важливого дня Гвен обрала дві сукні, які за індивідуальним замовленням створила для неї дизайнерка Віра Вонг.
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