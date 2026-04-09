У міні чи максі: битва стильних образів Єви Лонгорії, яка сяяла на вулицях Нью-Йорка
51-річна акторка Єва Лонгорія продемонструвала кілька ефектних образів на вулицях Нью-Йорка.
Знаменитість заскочили репортери біля студії ABC 8 квітня. Єва була одягнена в кремову сорочку в тонку смужку і таку саму спідницю довжини міді з високим розрізом до стегна. Образ Єва доповнила нюдовими туфлями з гострим носком та застібкою, червоним манікюром, як завжди виразним макіяжем на обличчі та гарним укладанням локонами.
Дорогою на знымання Лонгорія продемонструвала ще кілька образів. На площі Гадсон-сквер Єва позувала фотографам у кремовій сукні-міді з асиметричним подолом і взута в ті самі туфлі на високих підборах.
А також вона блиснула луком довжини міні, з'явившись у Верхньому Іст-Сайді в Нью-Йорку. На акторці була мініспідниця і подовжений жакет з ґудзиками та коміром стійкою від італійського бренду Patrizia Pepe, а як взуття ті самі туфлі на підборах.
Єва Лонгорія зараз активно відвідує різні телешоу, на яких розповідає про знімання у Франції нового сезону свого серіалу про подорожі та кулінарії, яка називається "У пошуках".