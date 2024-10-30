У міні із дзеркальними лелітками: Нікі Гілтон продемонструвала стрункі ноги

У знаменитої американки дуже насичене життя.
У житті Нікі Гілтон ні дня не минає без світських заходів, адже 29 жовтня вона знову вийшла у світ. Знаменита білявка та молодша сестра Періс Гілтон з'явилася на врученні премії WSJ. Magazine Innovators Awards у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.
Але одягла Нікі не вечірню сукню, а коктейльну. На 41-річній жінці була ніжно-блакитна мінісукня з великими дзеркальними лелітками, яку вона носила у поєднанні з невеликою довгастою сумкою та масивними білими туфлями на величезних підошвах та з ремінцями, які були від бренду Marc Jacobs.
Образ Гілтон доповнила зачіскою зі зібраним волоссям у мальвінку, яскравим макіяжем очей. У вухах і на руках у неї сяяли кілька прикрас із діамантами.
Вранці того ж дня Нікі потрапила під приціл папараці у менш гламурному вбранні. Вона разом зі своєю мамою Кеті вела доньок Лілі-Грейс і Тедді на Геловінську вечірку в Нью-Йорку. Дівчата були одягнені в костюми, а сама Нікі віддала перевагу довгій джинсовій спідниці.
Читайте також:
- Просто та ніжно: Нікі Гілтон з'явилася на церемонії у сукні відтінку шампанського
- У вечірній сукні з бантами: Нікі Гілтон з'явилася в розкішному образі з лелітками в Марокко
- У вбранні з оксамитовим оздобленням: Нікі Гілтон відвідала показ колекції Giorgio Armani весна-літо 2025