У міні із дзеркальними лелітками: Нікі Гілтон продемонструвала стрункі ноги

У житті Нікі Гілтон ні дня не минає без світських заходів, адже 29 жовтня вона знову вийшла у світ. Знаменита білявка та молодша сестра Періс Гілтон з'явилася на врученні премії WSJ. Magazine Innovators Awards у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Але одягла Нікі не вечірню сукню, а коктейльну. На 41-річній жінці була ніжно-блакитна мінісукня з великими дзеркальними лелітками, яку вона носила у поєднанні з невеликою довгастою сумкою та масивними білими туфлями на величезних підошвах та з ремінцями, які були від бренду Marc Jacobs.

Образ Гілтон доповнила зачіскою зі зібраним волоссям у мальвінку, яскравим макіяжем очей. У вухах і на руках у неї сяяли кілька прикрас із діамантами.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Вранці того ж дня Нікі потрапила під приціл папараці у менш гламурному вбранні. Вона разом зі своєю мамою Кеті вела доньок Лілі-Грейс і Тедді на Геловінську вечірку в Нью-Йорку. Дівчата були одягнені в костюми, а сама Нікі віддала перевагу довгій джинсовій спідниці.

Кеті Гілтон, Нікі Гілтон разом з дочками Нікі Лілі-Грейс та Тедді / Фото: Getty Images

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