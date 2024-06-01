У міні, колготах в сітку і леопардових чоботах: співачка Анітта на концерті у Нью-Йорку

31-річна артистка мала ефектний вигляд під час виступу.

Латиноамериканська артистка Анітта виступила на шоу NBC Today Citi Concert Series у Нью-Йорку.

Дівчина мала спокусливий вигляд. Її сценічний образ складався зі шкіряного жилета з металевою фурнітурою, який зверху був чорним, а знизу – леопардовим, синьої екстремально короткої спідниці, колгот в сітку і леопардових чобіт на шпильках.

Анітта / Фото: Getty Images

Аутфіт Анітта доповнила срібним ланцюжком із кільцем на шиї, шкіряним поясом із ланцюжками на стегнах, браслетом на руці, хвилястим укладанням і макіяжем із чорними стрілками.

Нагадаємо, Анітта на вечірці Модного дому Dolce & Gabbana у Мілані з'явилася у білій короткій сукні на бретельках, з пікантним декольте і чорним широким поясом із бантиком.

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