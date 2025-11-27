ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
1 хв

У міні, «леопарді» та бейсболці: супермодель Сінді Кроуфорд поділилася серією архівних фото

Зірка показала, який вигляд мала 20-30 років тому.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала в Instagram серію архівних фото, які приурочила до Дня подяки, який у США святкують у четвертий четвер листопада, і цьогоріч він випав саме на 27 листопада.

На фото вона зазнімкована в різний час і на різних етапах своєї кар’єри, приблизно 20-30 років тому. Вона позувала в простих джинсах, у цікавих образах на подіумі, на зніманнях для фешн-журналів і т.д. «Трохи натхнення для образів на День подяки», — написала Сінді під фото.

(щоб побачити всі знімки, гортайте вправо)

Зазначимо, Сінді Кроуфорд — одна з найвпізнаваніших і найбільш високооплачуваних представниць «золотої ери супермоделей» поряд із Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер тощо. Розпочала свою модельну кар’єру досить рано: коли їй було 16 років, її фотографія, зроблена випадково в підлітковому віці, потрапила в місцеву газету. Її помітили та запросили взяти участь у конкурсі модельного агентства. Вона стала фіналісткою та одразу підписала свій перший модельний контракт. 1986 року переїхала до Нью-Йорка і повністю присвятила себе модельному бізнесу. У свої 59 років Кроуфорд не планує зупинятися, а продовжує зніматися в рекламі і для глянцю.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд і її донька-модель Кая Гербер викликали фурор своєю появою на гала-вечорі. Вони захопили публіку своїми образами від Gucci.

Стильні образи Сінді Кроуфорд (14 фото)

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

© Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд / © Getty Images

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie