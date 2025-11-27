У міні, «леопарді» та бейсболці: супермодель Сінді Кроуфорд поділилася серією архівних фото

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала в Instagram серію архівних фото, які приурочила до Дня подяки, який у США святкують у четвертий четвер листопада, і цьогоріч він випав саме на 27 листопада.

На фото вона зазнімкована в різний час і на різних етапах своєї кар’єри, приблизно 20-30 років тому. Вона позувала в простих джинсах, у цікавих образах на подіумі, на зніманнях для фешн-журналів і т.д. «Трохи натхнення для образів на День подяки», — написала Сінді під фото.

Зазначимо, Сінді Кроуфорд — одна з найвпізнаваніших і найбільш високооплачуваних представниць «золотої ери супермоделей» поряд із Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер тощо. Розпочала свою модельну кар’єру досить рано: коли їй було 16 років, її фотографія, зроблена випадково в підлітковому віці, потрапила в місцеву газету. Її помітили та запросили взяти участь у конкурсі модельного агентства. Вона стала фіналісткою та одразу підписала свій перший модельний контракт. 1986 року переїхала до Нью-Йорка і повністю присвятила себе модельному бізнесу. У свої 59 років Кроуфорд не планує зупинятися, а продовжує зніматися в рекламі і для глянцю.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд і її донька-модель Кая Гербер викликали фурор своєю появою на гала-вечорі. Вони захопили публіку своїми образами від Gucci.