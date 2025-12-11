У міні, мереживі та паєтках: ефектна Алессандра Амбросіо знялася для глянцю

Алессандра Амбросіо, фото: instagram.com/harpersbazaarturkiye / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою грудневого номера турецької редакції журналу Harpers Bazaar. На обкладинці глянцю вона з’явилася в стильному образі з оливковими рукавичками і яскравою спідницею. Локацією для фотосесії став Стамбул.

Бразилійка позувала в різному вбранні: у мереживній сукні, мінісукні, розшитій паєтками, напівпрозорому топі в горох тощо.

Одним з найефектніших став образ у боді з глибоким декольте і туфлях на високих підборах. Акцент на фото був зроблений на струнких ногах моделі.

«Алессандра Амбросіо — жінка, яка назавжди закарбувалася в колективній пам’яті завдяки своїй елегантності, дисципліні та сяйву. Її обрано „Глобальною іконою року“ за версією Harper’s Bazaar Women of the Year. Її шлях є яскравим свідченням того, як модель може перетворитися на світову ікону», — свідчить підпис до публікації в Instagram журналу.

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо вийшла на подіум у межах Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Вона сяяла на подіумі у двох ефектних луках — чорному і золотому.

