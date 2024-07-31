У міні на Олімпійські ігри: Кріссі Тейген привернула увагу вбранням

Американська модель та підприємниця Кріссі Тейген відвідала з чоловіком Джоном Леджендом Париж. Пара з'явилася на заході на честь відкриття Олімпійських ігор.

На Кріссі того дня було екстравагантне вбрання насиченого оливкового кольору — костюм від бренду Chloé, що складався з кардигану на золотих ґудзиках і таких самих трикотажних трусів.

Це трендове вбрання вона носила у поєднанні з чорно-сірими босоніжками від Saint Laurent та незвичайною чорною сумкою від Bottega Veneta.

Кріссі Тейген із чоловіком / Фото: Associated Press

На цьому заході з Кріссі та Джоном були двоє їхніх старших дітей.

Кріссі Тейген із чоловіком та дітьми / Фото: Associated Press

Потім сім'ю помітили на трибунах, коли вони спостерігали за змаганнями зі спортивної гімнастики серед жінок. Цього разу Кріссі була вбрана від бренду Alexander Wang, який представляв із себе білу мініспідницю, жакет-сорочку, а також бежевий топ.

Кріссі Тейген з чоловіком та друзями / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у день відкриття Олімпіади зіркою заходу стала співачка Селін Діон. Артистка тріумфально заспівала гімн кохання Едіт Піаф у розкішній сукні від Модного дому Christian Dior.

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