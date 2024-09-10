У міні та червоному бюстгальтері: топмодель Алессандра Амбросіо продемонструвала сміливий лук

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — з'явилася на показі Off-White, що відбувся у Нью-Йорку.

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Для свого світського виходу модель вибрала сміливий образ, що складався з короткої сукні з імітацією мереживного червоного бюстгальтера та сітчастого топа з капюшоном. Свій образ Але доповнила чорними босоніжками на високих підборах.

Амбросіо гарно уклала волосся, а на обличчі зробила макіяж зі стрілками на повіках.

Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо в купальнику зіграла у пляжний волейбол, а фото показала у Мережі.

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