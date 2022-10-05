У міні та на підборах: акторка Ана де Армас відвідала показ Louis Vuitton

Кубино-іспанська акторка Ана де Армас стала гостею показу Louis Vuitton у Парижі, який відбувався у межах Тижня моди. Дівчина, яка співпрацює з цим брендом уже кілька років і часто фігурує у їхніх рекламних кампаніях, просто не могла пропустити це модне шоу.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

На Ані було чорне вбрання, що складається з мініспідниці, об'ємної куртки зі шкіряними вставками та монограмою бренду, а також шкіряні чоботи на високих підборах.

Доповнили її образ легке укладання, насичений макіяж та невелика сумка на золотому ланцюжку.

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що зовсім недавно зірка сяяла на різних кінофестивалях та презентаціях у луках від цього ж бренду. Річ у тому, що акторка зіграла головну роль у фільмі "Білявка", де втілила образ Мерілін Монро. Через акторський склад, яскравий трейлер і численні інтерв'ю, фільм став одним із найочікуваніших прем'єр осені, але після його виходу глядачі були розчаровані і звинуватили творців в експлуатації образу голлівудської суперзірки. На Internet Movie Database рейтинг фільму лише 5,6.

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