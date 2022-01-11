У міні та на шпильках: переможниця "Холостяка-10" побила посуд у ресторані в Дубаї

У міні та на шпильках: переможниця "Холостяка-10" побила посуд у ресторані в Дубаї

Даша Ульянова показала, як розважалася в ОАЕ.

Переможниця 10-го сезону реалітішоу "Холостяк" – Даша Ульянова – поїхала зі своїм коханим у відпустку до Дубай.

Звідти красуня виклала цікаве відео, як вона в одному з ресторанів б'є посуд. Це така традиція закладу (частина шоупрограми), яка надається для гостей, як розвага та спосіб зняти стрес, позбутися образи або просто розбити посуд "на щастя".

"Коли він лайкнув якусь тьолку", — з гумором Даша підписала відео.

Ульянова цього дня мала ефектний вигляд. На ній був блакитний жакет, біла футболка з принтом і білі мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги. Лук вона завершила чорними босоніжками на шпильках з логотипом Yves Saint Laurent та леопардовою сумкою.

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