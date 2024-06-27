У міні та на шпильках: зірка "Бріджертонів" Нікола Коглан позувала зі своїм екранним коханим

Пара знялася у черговій фотосесії.
37-річна ірландська актриса та зірка "Бріджертонів" – Нікола Коглан – продовжує зніматися для журналів після успішного третього сезону серіалу. У новому фотосеті вона знялася у компанії свого екранного коханого, роль якого виконував Люк Ньютон.
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Нікола позувала в мінівбранні – шкіряному жакеті-сукні від бренду Nanushka та лакових туфлях на високих шпильках від Gedebe. Фото було зроблено для матеріалу в The Washington Post.
Нагадаємо, презентувати фінал третього сезону "Бріджертонів" прийшли усі актори шоу.
Актриса Нікола Коглан очарувала усіх, коли вийшла на червону доріжку у ніжно-рожевій сукні. На зірці було вбрання від бренду Rodarte, яке являло собою приталену сукню романтичного дизайну, повністю розшиту паєтками, бісером та ніжно-рожевими перлинами.
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