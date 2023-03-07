У міні та на високих платформах: онука Вів'єн Вествуд закрила показ її бренду у весільному образі

У такий спосіб дівчина вирішила вшанувати пам'ять своєї бабусі.

29 грудня у віці 81 року померла британська дизайнерка Вів'єн Вествуд. Вона була однією з незвичайних і провокаційних дизайнерок Британії, яка прославилася своїми епатажними витівками, активізмом, сміливими дизайнерськими рішеннями та дивовижними драпуваннями, які стали візитівкою бренду.

5 березня у Парижі в межах Тижня моди бренд Vivienne Westwood презентував першу колекцію прет-а-порте, створену після смерті дизайнерки. Моделі демонстрували на подіумі багато вбрання, яке було відсиланням до робіт легендарної Вів'єн.

Проте найяскравішою частиною шоу була поява на подіумі онуки покійної дизайнерки – Кори Корре, яка закрила показ у білому весільному міні.

Фото: Associated Press

Мереживне вбрання дівчини доповнювали двокольорові чоботи на високій платформі, обруч у вигляді ріжок та букет нарцисів. У фіналі до Кори приєднався креативний директор бренду Андреас Кронталера, який також був чоловіком покійної Вествуд. Вони познайомилися ще у 80-х, а в офіційному шлюбі пробули 30 років.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Кора ж є дочкою молодшого сина Вів'єна Вествуда від другого шлюбу — Джозефа Фердинанда Корре. Він є засновником бренду спідньої білизни Agent Provocateur.

Читайте також: