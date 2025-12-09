- Дата публікації
У міні та підборах Manolo Blahnik: Сабріну Карпентер сфотографували папараці
26-річна співачка підкрестила свою мініатірність короткими вбраннями.
Американську співачку Сабріну Карпентер заскочили папараці у Нью-Йорку на вулиці. Того дня артистка відвідала інтерв’ю на шоу «Вечір із Сетом Маєрсом».
Спочатку Сабріна одягла одягла рожевий комплект, який складався із в’язаних светра та міні-спідниці. На шию вона зав’язала тонкий шарф, а також доповнила лук сумкою від Chanel. Завершували її образ босоніжки від Manolo Blahnik.
Потім Сабріну сфотографували у світшоті з написом Late Night, який вона носила як сукню і у поєднанні з тими самими босоніжками Manolo Blahnik.