У міні та в компанії чоловіка: топмодель Ромі Стридж відвідала гонку "Формули-1"

29-річна нідерландська модель та колишній "янгол" Victoria's Secret Ромі Стридж відвідали Гран-прі Нідерландів "Формули-1" на трасі Зандворт. Таку подію у рідній країні модель не могла пропустити.

На гонку вона прийшла в короткому тренчі від Tommy Hilfiger, який доповнила бежевими лаковими туфлями на низьких підборах та чорною маленькою сумкою.

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Компанію на спортивному заході Ромі склав її чоловік - Лоренс ван Ліувен, який був у повністю чорному луку.

Фото: Instagram Ромі Стридж

Фото: Instagram Ромі Стридж

Цю гонку відвідала також королівська родина Нідерландів – король Нідерландів Віллем-Олександр, його дружина – королева Максима, а також їхня середня донька – принцеса Алексія.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева на захід вдягла вбрання у зелених відтінках, яке включало легкі шифонові штани з тропічним принтом та зав'язками, а також вільний топ.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Ромі Стридж побувала на вечірці у Франції. Вона відвідала вечірку MagnumWherever Pleasure Takes You, яка пройшла на пляжі Магнум у Каннах. Для цього заходу модель вирішила одягнути гламурну мінісукню перламутрового відтінку.

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