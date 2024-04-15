У міні та яскравій шубі: топмодель Алессандра Амбросіо показала, як святкувала 43-річчя

11 квітня свій день народження відзначала бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо. Фото з вечірки вона показала у своєму Instagram.

Свято почалося з самого ранку з вечірки біля басейну. Але була одягнена в рожеве бікіні, бузкове парео та солом'яний капелюх. Друзі привітали її великим яскравим тортом із феєрверками.

А для вечірнього святкування Амбросіо переодяглася у білі боді та мініспідницю, розшиті стразами. Образ доповнила яскрава фіолетова шуба.

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Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показувала 15-річну підрослу доньку. Модель відпочивала з дітьми на Гаваях.

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