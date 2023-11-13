У міні та з червоною помадою: розкішна Ніколь Шерзінгер запалила різдвяні вогні у Лондоні

До Різдва ще півтора місяці, але європейські міста вже поринають у святкову атмосферу.

45-річна співачка, ведуча та колишня солістка The Pussycat Dolls – Ніколь Шерзінгер – була запрошена запалити різдвяні вогні над Ковент-Гарден, районом Лондона, де зосереджені головні театри та розважальні заклади.

Для урочистого заходу артистка вибрала ефектне вбрання: молочну асиметричну мінісукню з одним рукавом і пір'ям, розшиту паєтками, яку доповнила чорними блискучими туфлями на високих підборах.

(гортайте фото вправо)

Волосся Ніколь зібрала у високий тугий хвіст, а в макіяжі зробила акцент на червоній помаді.

"Різдво – мій улюблений час у кожному році", — написала під фото зірка.

Нагадаємо, раніше Ніколь Шерзінгер сходила на вечірку у вінтажній сукні від Christian Dior. Вбрання мало пікантне декольте і чудово облягало її струнку фігуру.

Читайте також: