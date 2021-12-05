У міні та з пікантним декольте: Меган Фокс підтримала коханого на бьюті-презентації

У міні та з пікантним декольте: Меган Фокс підтримала коханого на бьюті-презентації

Меган Фокс продовжує супроводжувати свого коханого на різних заходах.

Вчора, 4 грудня, Колсон Бейкер, відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly, презентував власну лінію лаку для нігтів, яка отримала назву UN/DN LAQR. Захід відбувся у Лос-Анджелесі.

"З торговою маркою UN/DN я просто не закінчив вигадувати розширення себе та своєї особистості. Спочатку одяг став продовженням моєї особистості, потім пірсинг став продовженням моєї особи, а потім татуювання. Протягом останнього року я робив речі, щоб залучити увагу до своїх рук, просто підігріваючи людей думкою про те, що лак і лак для нігтів та Machine Gun Kelly перебувають на одній хвилі", — прокоментував запуск колекції музикант, пише hypebeast.com.

Колсон Бейкер та Меган Фокс / Getty Images

Перед камерами він з'явився у чорному блискучому костюмі, одягненому на голе тіло, з рожевим лаком на нігтях та численними прикрасами, які також є частиною його сценічного та повсякденного образів.

Меган Фокс одягла чорний подовжений блейзер пікантно підкресливши декольте за допомогою аксесуарів на грудях. У дівчини також був манікюр рожевого кольору, вона була в босоніжках із зав'язками, у руці тримала незвичайну металеву сумку на ремінці-ланцюжку, її темне волосся було розпущене, а на губах була насичена темно-бордова помада.

Також на презентації була присутня співачка Авріл Лавін, з якою Колсон, ймовірно, товаришує. Артистка була в смугастій кофті та чорних штанах, а довге біле волосся пофарбувала на кінцях у рожевий колір. Як у старі добрі часи Авріл мала трохи бунтарський вигляд.

Авріл Лавін та Колсон Бейкер / Getty Images

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