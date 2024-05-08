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У міні та з сумкою Hello Kitty: Жизель Олівейра показала, як святкувала день народження

У міні та з сумкою Hello Kitty: Жизель Олівейра показала, як святкувала день народження

Фото: Instagram Жизель Олівейра

Дівчина влаштувала вечірку для своїх подруг.

7 травня бразильській моделі Жизель Олівейрі виповнився 31 рік — на честь свята вона зібрала своїх подруг і вони вирушили на вечірку до клубу.

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Жизель одягла чорну мінісукню з довгими рукавами та оголеною спиною, яку доповнила босоніжками з блискучими ремінцями і на дуже високих підборах, а також сумкою-клатчем Hello Kitty зі стразами та таким самим блискучим чокером. Вечірній образ моделі завершував макіяж із синіми тінями.

Виявляється, за знаком Зодіаку Жизель – Телець, і в неї навіть є тематична футболка (Taurus – Телець – прим. ред.).

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Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра в мікробікіні позувала біля басейну.

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