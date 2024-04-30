У міні та з трендовою сумкою: топмодель Ізабель Гулар похизувалася стрункими ногами

39-річна топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – влаштувала фотосесії у стильному образі та з трендовим аксесуаром.

Вона позувала в білому комбінезоні з халтером, який доповнила молочним жакетом і лакованими лоферами. Головним акцентом в образі стала трендова сумка The Swoosh Bag із колаборації Jacquemus та Nike, що повторює форму логотипу спортивного бренду. Ціна такого аксесуару – 420 євро.

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Сонцезахисні окуляри у спортивному стилі та золоті сережки завершили аутфіт Ізабель.

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар блиснула стрункою фігурою в бюстгальтері з черепашок та спідниці-сітці. Вона взяла участь у показі літньої колекції бразильського бренду Сharth, що відбувся у Сан-Паулу.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

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