У міні від Dolce & Gabbana: 17-річна Лені Клум вийшла на доріжку зі своїм бойфрендом

У міні від Dolce & Gabbana: 17-річна Лені Клум вийшла на доріжку зі своїм бойфрендом

Висхідна зірка і дочка Гайді Клум — Лені Клум — разом зі своїм батьком Сілом відвідала прем'єрний показ фільму-вестарна Netflix "Тим сильніше вони впадуть".

Співак Сіл, колишній чоловік моделі Гайді Клум, удочерив Лені незабаром після одруження з Гайді 2005 року. Разом з Jay-Z і Лорен Гілл Сіл брав участь у створенні саундтреку до фільму.

На доріжку чоловік вийшов в чорному пальті, білосніжній сорочці з тонкою краваткою на шиї, чорних штанях і лакованих черевиках на шнурівці. На нігтях у чоловіка був зроблений манікюр з темним покриттям.

Лені Клум з батьком Сілом / Associated Press

Його прийомна дочка Лені сяяла в аутфіті від Dolce & Gabbana. Атласний топ-бюстьє в стилі вантажної нижньої білизни — це класичний стиль D&G, спідниця вбрання 17-річної дівчини була прикрашена чорними кристалами Swarovski. Аутфіт Лені доповнила сандалями з ремінцем на щиколотці і високих підборах. Коротке вбрання та взуття на підборах підкреслювало довгі ноги дівчини.

Лені Клум / Getty Images

Біологічним батьком дівчини є італійський мультимільйонер Флавіо Бріаторе.

На прем'єрний показ стрічки Лені Клум приїхала зі своїм коханим — 18-річним хокеїстом Арісом Рачевським.

Лені Клум і Аріс Рачевський / Getty Images

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