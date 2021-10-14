У міні від Dolce & Gabbana: 17-річна Лені Клум вийшла на доріжку зі своїм бойфрендом

Висхідна зірка і дочка Гайді Клум — Лені Клум — разом зі своїм батьком Сілом відвідала прем'єрний показ фільму-вестарна Netflix "Тим сильніше вони впадуть".
Співак Сіл, колишній чоловік моделі Гайді Клум, удочерив Лені незабаром після одруження з Гайді 2005 року. Разом з Jay-Z і Лорен Гілл Сіл брав участь у створенні саундтреку до фільму.
На доріжку чоловік вийшов в чорному пальті, білосніжній сорочці з тонкою краваткою на шиї, чорних штанях і лакованих черевиках на шнурівці. На нігтях у чоловіка був зроблений манікюр з темним покриттям.
Його прийомна дочка Лені сяяла в аутфіті від Dolce & Gabbana. Атласний топ-бюстьє в стилі вантажної нижньої білизни — це класичний стиль D&G, спідниця вбрання 17-річної дівчини була прикрашена чорними кристалами Swarovski. Аутфіт Лені доповнила сандалями з ремінцем на щиколотці і високих підборах. Коротке вбрання та взуття на підборах підкреслювало довгі ноги дівчини.
Біологічним батьком дівчини є італійський мультимільйонер Флавіо Бріаторе.
На прем'єрний показ стрічки Лені Клум приїхала зі своїм коханим — 18-річним хокеїстом Арісом Рачевським.
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