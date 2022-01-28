У міні від Saint Laurent та босоніжках: Кейт Гадсон зачарувала милим образом для токшоу

У міні від Saint Laurent та босоніжках: Кейт Гадсон зачарувала милим образом для токшоу

Зірку фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" знову сфотографували у Нью-Йорку.

42-річну Кейт Гадсон сфотографували, коли вона прямувала на інтерв'ю зі Стівеном Кольбером. Зірка була одягнена в милу коротку сукню в квітковий принт від Saint Laurent, яку поєднала з довгим чорним пальто та щільними колготками.

Цікавими деталями образу стали босоніжки на високих підборах, масивні золоті прикраси та клатч. Волосся акторка зібрала у високий хвіст.

Кейт Гадсон / Getty Images

Цього тижня це вже не перший вихід акторки. Кілька днів тому Кейт заскочили у "Великому яблуці", коли вона прямувала на інтерв'ю до Дрю Беррімор. Тоді Гадсон продемонструвала дуже яскраве вбрання неоново-зеленого кольору.

Кейт Гадсон / Getty Images

Читайте також: