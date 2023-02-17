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У міні з декольте: модель Аліна Байкова продемонструвала ефектний образ у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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692
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У міні з декольте: модель Аліна Байкова продемонструвала ефектний образ у Нью-Йорку

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Вбрання підкреслювало стрункі і довгі ноги красуні.

Українська супермодель Аліна Байкова, яка багато років мешкаэ та працює в США, активно демонструвала цього тижня образи, які одягала на заходи під час Тижня моди у Нью-Йорку.

Знаменитість прийшла на модний показ у блакитній мінісукні з абстрактним принтом та роводами, у якого також було глибоке декольте.

Образ Аліни доповнила біла сумка Constance від бренду Hermès. Цей аксесуар багато років користується популярністю завдяки своїй ручці-трансформеру, що дозволяє носити її на плечі або через плече. Байкова прикрасила її наклейкою із написом Stand With Ukraine.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також українка взула свої улюблені блакитні туфлі-човники та завершила образ блакитними окулярами. Знімками Аліна поділилася у Instagram Stories на своїй сторінці.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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Дата публікації
Перегляди
692
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