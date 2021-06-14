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У міні з ефектним декольте: розкішна Емілі Ратаковскі прийшла на кінофестиваль

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У міні з ефектним декольте: розкішна Емілі Ратаковскі прийшла на кінофестиваль

Емілі Ратаковскі / Getty Images

Вона вибрала для свого виходу маленьку чорну сукню.

Американська модель Емілі Ратаковскі не перестає дивувати своєю приголомшливою фігурою. 12 червня знаменитість з'явилася на червоній доріжці нью-йоркського кінофестивалю "Трайбека" в чорній мінісукні від бренду Nensi Dojaka, яка мала прозорі вставки на животі та спині, а також незвично виконане декольте.

Сукню Емілі поєднала з чорним клатчем і лаконічними босоніжками. На шиї у моделі висіла прикраса з рубіном, а на обличчі вона зробила легкий вечірній макіяж.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Getty Images

До речі Ратаковскі не єдина зірка, яка вибрала вбрання від Nensi Dojaka для червоної доріжки, адже раніше в подібному екстравагантному комплекті від цієї марки з'являлася колега моделі Белла Хадід.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Getty Images

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