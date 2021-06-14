У міні з ефектним декольте: розкішна Емілі Ратаковскі прийшла на кінофестиваль

Вона вибрала для свого виходу маленьку чорну сукню.

Американська модель Емілі Ратаковскі не перестає дивувати своєю приголомшливою фігурою. 12 червня знаменитість з'явилася на червоній доріжці нью-йоркського кінофестивалю "Трайбека" в чорній мінісукні від бренду Nensi Dojaka, яка мала прозорі вставки на животі та спині, а також незвично виконане декольте.

Сукню Емілі поєднала з чорним клатчем і лаконічними босоніжками. На шиї у моделі висіла прикраса з рубіном, а на обличчі вона зробила легкий вечірній макіяж.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

До речі Ратаковскі не єдина зірка, яка вибрала вбрання від Nensi Dojaka для червоної доріжки, адже раніше в подібному екстравагантному комплекті від цієї марки з'являлася колега моделі Белла Хадід.

Белла Хадід / Getty Images

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