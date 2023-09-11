У міні з імітацією голого тіла та на величезних платформах: Джулія Фокс у новому епатажному образі на публіці

Захід, який вона відвідала, відбувся у межах Тижня моди.

Епатажна американська модель Джулія Фокс відвідала черговий світський захід у Нью-Йорку. Вона з'явилася на 2-й щорічній церемонії нагородження Soho House Awards.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Оскільки Фокс прихильниця сміливих образів, не захотіла вона відмовлятися від подібного стилю і цього разу. Модель вийшла на публіку у шовковій мінісукні ніжно-кремового відтінку та з принтом спереду у вигляді оголеного жіночого тіла.

Сукня мала американську пройму та високу горловину. Доповнила Джулія її чоботами на величезній платформі та з безліччю застібок.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Також вона заплела волосся у дві кіски, зробила яскравий макіяж і взяла в руку чорну сумку.

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Джулія Фокс стала "ангелом" Victoria's Secret. Бренд повідомив про це зовсім недавно опублікувавши знімок моделі на своїй сторінці в Instagram.

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