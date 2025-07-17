У міні з красивими блакитними акцентами: Наташа Ліонн відвідала захід на Емпайр-стейт-білдинг

Наташа Ліонн / © Associated Press

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Наташа Ліонн, відома за детективним серіалом «Покерфейс», з’явилася в Нью-Йорку. Вона в англомовній версії фільму «Смурфи» озвучила один із персонажів, тому взяла участь у промокампанії проєкту. Зірка відвідала Емпайр-стейт-білдінг — хмарочос на Мангеттені, де взяла участь у фотосесії, присвяченій фільму.

На заході Наташа з’явилася у чорній мінісукні у маленькі блакитні квіти, яку доповнювали дуже короткі шорти з рюшами. Вбрання акторки було від шанхайського бренду Shushu Tong. Сукня зірки також мала тонкі бретельки і мереживо на декольте.

Наташа Ліонн / © Associated Press

Образ акторка доповнила аксесуарами блакитного кольору, які поєднувалися за кольором із принтом на її сукні. Зокрема вона одягла сережки з бірюзою, каблучки та туфлі з відкритою п’ятою. Також на зап’ястях Ліонн було багато золотих браслетів.

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Її зачіска була об’ємною і з розкішними кучерями. Образ завершували також сонцезахисні окуляри.

Наташа Ліонн / © Associated Press

Захід на Мангеттені вона відвідала з колегами — Ніком Офферманом та Джоном Гудманом. Вони також озвучили персонажів дитячого фільму.

Особливу увагу привернув 73-річний актор Джон Гудман, який дуже сильно схуд. Актор втратив близько 90 кілограмів зайвої ваги.

Наталя Ліонн з Ніком Офферманом і Джоном Гудманом / © Associated Press

Також одного із персонажів фільму озвучила Ріанна, тому теж неодноразово виходила на червону доріжку під час промотуру до фільму. Одного разу вона навіть прийшла на прем’єру зі своїми синами.

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© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press