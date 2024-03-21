У міні з мереживною вставкою на животі: Сідні Свіні вийшла на червону доріжку в цікавій сукні

Акторка підкреслила ноги короткою спідницею.
Сідні Свіні відвідала захід у Нью-Йорку, присвячений новому фільму за її участю під назвою "Проклята діва". Під час цієї зустрічі дівчина вийшла до фотографів у чорній мінісукні від бренду Shushu/Tong з колекції весна-літо 2024.
Сукня мала тонкі бретельки та квадратне декольте, її спідниця була прикрашена трьома шарами рюшів, а талія – чорним мереживом.
Доповнила образ Свіні чорними капроновими колготками та туфлями від Alevi на високих підборах і з ремінцями. Також вона уклала волосся і зробила ніжний макіяж.
Раніше на захід у Лос-Анджелесі, присвячений цьому фільму жахів, Сідні прийшла в чорно-білому оригінальному вбранні від Balmain з колекції осінь-зима 2024-2025. Вбрання включало квітковий топ і чорні штани.
Топ із подібним декором на подіумі під час Тижня моди презентувала також супермодель Наомі Кемпбелл, але прикраса на її вбранні була золотого кольору.
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