У міні з накидкою, панчохах і з золотими зубами: сміливий вихід Ріти Ори

У міні з накидкою, панчохах і з золотими зубами: сміливий вихід Ріти Ори

30-річна британка Ріта Ора теж справила враження на публіку під час церемонії MTV Video Music Awards.

Зірка вийшла на доріжку світської церемонії у відвертому аутфіті від Vera Wang і з золотими зубами.

Вбрання, яке одягла Ріта, складалося з чорного топа на тонких бретельках і шлейфу, а також ультракоротких шорт і панчохів поверх яких Ора одягла туфлі на високій платформі і підборах.

Ріта Ора / Associated Press

У сукні були також довгі рукава, а на голові артистки був цікавий обруч-ободок. Ріта вирішила доповнити незвичайний образ кількома золотими зубами, очевидно спеціальними накладками і широко усміхалася, позуючи перед камерами фотографів.

Ріта Ора / Associated Press

Також на очах у Ори був насичений макіяж, а у вухах були великі сережки у відтінку металік.

Ріта Ора / Associated Press

На найвідвертіший образ церемонії вбрання Ріти Ори не дотягує, все ж таки пальма першості тут очевидно у Меган Фокс. Але загалом Ора точно не залишилася непоміченою на публіці.

Ріта Ора / Associated Press

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