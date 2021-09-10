У міні з рибками і червоних мюлях: Кендалл Дженнер приїхала на церемонію

У міні з рибками і червоних мюлях: Кендалл Дженнер приїхала на церемонію

25-річна Кендалл Дженнер нещодавно повернулася з відпустки, яку провела з коханим — баскетболістом Девіном Букером.

Після повернення додому модель вже готова до активного світського життя. Днями Дженнер разом з молодшою сестрою Кайлі, яка оголосила про свою другу вагітність, відвідала церемонію The Daily Front Row Fashion Media Awards, в Нью-Йорку.

Для виходу в світ Кендалл вибрала коротку блискучу сукню з принтом блакитних рибок, взула червоні прозорі мюлі на підборах і взяла з собою червону маленьку сумку на ремінці-ланцюжку.

Кендалл Дженнер / Getty Images

На відміну від багатьох гостей, і навіть її вагітної сестри, Кендалл приїхала на церемонію в захисній масці на обличчі. Вона зібрала волосся в тугий пучок, зробила непомітний макіяж і одягла сережки у вуха. Засмаглою Кендалл не була, не помітно було навіть слідів від купальника.

Кайлі Дженнер / Getty Images

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Образи Кендалл Дженнер (16 фото)

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