У міні з сексуальним декольте і рукавичках з бантами: Катерина Бужинська у кокетливому образі з'явилася у кліпі

Артистка у розкішному луку похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом.
Катерина Бужинська похизувалася в Instagram ефектним образом, у якому з'явилася у новому кліпі на її дуетну пісню з Михайлом Грицканом – "Обіцяю".
Артистка постала у кокетливому вбранні, яке складалося з червоної мініспідниці і чорного верху з сексуальним пишним декольте.
Аутфіт Катерина доповнила чорними оперними рукавичками з великими червоними бантами, які додали її луку грайливості.
На зірці також буди чорні капронові колготи і чорні лаковані туфлі із золотими носками.
Красива зачіска з локонами, макіяж із червоною помадою і розкішні прикраси завершили аутфіт Бужинської. Вона мала стрункий і спокусливий вигляд.
Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан під час повітряної тривоги у Кременчуці продовжили концерт у бомбосховищі.
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