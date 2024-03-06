У міні з сексуальним декольте і рукавичках з бантами: Катерина Бужинська у кокетливому образі з'явилася у кліпі

Артистка у розкішному луку похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом.

Катерина Бужинська похизувалася в Instagram ефектним образом, у якому з'явилася у новому кліпі на її дуетну пісню з Михайлом Грицканом – "Обіцяю".

Артистка постала у кокетливому вбранні, яке складалося з червоної мініспідниці і чорного верху з сексуальним пишним декольте.

Катерина Бужинська

Аутфіт Катерина доповнила чорними оперними рукавичками з великими червоними бантами, які додали її луку грайливості.

На зірці також буди чорні капронові колготи і чорні лаковані туфлі із золотими носками.

Катерина Бужинська

Красива зачіска з локонами, макіяж із червоною помадою і розкішні прикраси завершили аутфіт Бужинської. Вона мала стрункий і спокусливий вигляд.

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан під час повітряної тривоги у Кременчуці продовжили концерт у бомбосховищі.

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