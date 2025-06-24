У міні з торочкою і взутті в стилі Mad Max: Шарліз Терон викликала фурор вбранням

Шарліз Терон / © Getty Images

Реклама

Голлівудська зірка Шарліз Терон потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Її помітили дорогою на інтерв'ю на шоу Watch What Happens Live.

Шарліз Терон мала стильний і трохи зухвалий вигляд, оскільки носила оригінальну мініспідницю від бренду McQueen з колекції весна-літо 2025. Спідниця була з торочкою на підолі, прикрашена ланцюжками і стразами, а носила Терон її з чорною трикотажною кофтою і масивними туфлями в стилі фільму Mad Max, в якому вона колись зіграла. Її взуття було на високих підборах і платформах, а також прикрашене ремінцями з пряжками. До образу вона додала сонцезахисні окуляри Dior, а волосся розпустила.

Шарліз Терон / © Getty Images

Днем раніше Шарліз Терон теж з'явилася на вулицях Нью-Йорка, але в більш лаконічному луку. Акторка мала стриманий, але стильний вигляд.

Реклама

Шарліз Терон з мамою Гердою / © Associated Press Шарліз Терон з мамою Гердою / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон на 89 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 88 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 86 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 85 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон на 77 церемонії / © Getty Images Шарліз Терон / © Getty Images Шарліз Терон, церемонія / © Getty Images Шарліз Терон / © Getty Images Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Associated Press Шарліз Терон / © Getty Images