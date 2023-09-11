У міні з торочкою на рукавах: Дженніфер Лопес сходила на модний показ у Нью-Йорку

Показ вона відвідала, оскільки дуже давно товаришує з цим брендом.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала черговий стильний образ. Знаменитість з'явилася на показі колекції весна-літо 2024 року бренду Coach, який минув у Нью-Йорку в межах Тижня моди.

На Лопес було широке мініпальто ніжно-бежевого кольору з легкими потертостями. Вбрання також мало ґудзики, широкий комір і торочку на рукавах.

Лук Дженніфер доповнила високою зачіскою-пучком, макіяжем у коричневій гамі, сріблястою маленькою сумкою Coach з короткою ручкою, окулярами у білій оправі, а також ефектним чоботями зі зміїної шкіри на високих підборах.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Гламура цьому стильному вбрання додали прикраси від Roberto Coin, Dior, Effy та її заручна каблучка з величезним зеленим каменем.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

З'явилася на цьому показі Лопес, оскільки давно дружить із брендом. Coach оголосив її своєю глобальною амбасадоркою ще 2019 року від з того часу Дженніфер неодноразово брала участь у рекламних кампаніях бренду і навіть розробила для них нову лінійку сумок Coach x Jennifer Lopez Hutton bag. Також вона з'явилася у різдвяній кампанії бренду та у кампанії до Дня матері.

У межах цього Тижня моди Лопес з'явилася на шоу бренду Ralph Lauren, який презентував колекцію Spring 2024 Ready To Wear. Тоді вона була у спідниці з рюшами та прозорою блузкою.

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