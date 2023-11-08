У міні з величезними плечима та лелітками: зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл на заході

Акторка була гламурною і в гарному настрої.
67-річна акторка Кім Кеттролл, відома за роллю Саманти Джонс у телесеріалі "Секс і місто", відвідала захід Harper's Bazaar "Жінка року".
Перед камерами улюблениця публіки з'явилася у мінісукні від Balmain з колекції осінь-зима 2023. Вбрання Кім поєднала з чорними колготками та мюлями на золотих підборах. У руці вона тримала клатч із золотою фурнітурою та тисненням.
У сукні Кім були широкі та "гострі" плечі, а також вишивка чорними та золотими лелітками. Спереду її прикрашали величезні ґудзики із логотипом бренду.
Доповнила образ Кеттролл макіяжем з блискучими тінями та великими сережками у вухах. На церемонію вона прийшла зі своїм бойфрендом, з яким зустрічається вже багато років – співробітником ВПС Расселом Томасом. Пара разом з'являється дуже рідко, але Кім не приховує ці стосунки.
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