У міні з величезними лелітками: Ешлі Робертс показала ідеальну сукню для вечірки

Ешлі Робертс / © Getty Images

Зовсім скоро розпочнеться сезон вечірок, тож, варто розпочати пошуки ідеально яскравої сукні. Свою версію гламурного луку для яскравого вечора продемонструвала ексучасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс.

Зірка прийшла на презентацію колекції Designers at Debenhams x ASHISH у Лондоні в червоному міні на тонких бретельках, яке було повністю розшите великими червоними лелітками. Вбрання мало глибоке декольте, а завдяки довжині Ешлі змогла продемонструвати свої ідеальні ноги та засмагу. Образ вона доповнила чорними босоніжками з квадратним мисом, яскравим макіяжем і кількома прикрасами.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Раніше ще одну ефектну червону сукню для вечірки Ешлі продемонструвала в межах Тижня моди в Лондоні.

Вона носила коротку сукню від в’єтнамського бренду Fanci Club, під яку одягла чорний кроптоп. Вбрання мало високу горловину, довгі рукави і було прикрашене на спідниці червоними 3D-квітами.

Ешлі Робертс / © Getty Images