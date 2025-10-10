ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

У міні з величезними лелітками: Ешлі Робертс показала ідеальну сукню для вечірки

Червоний — її колір, що вона вкотре довела це, коли вийшла на публіку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ешлі Робертс

Ешлі Робертс / © Getty Images

Зовсім скоро розпочнеться сезон вечірок, тож, варто розпочати пошуки ідеально яскравої сукні. Свою версію гламурного луку для яскравого вечора продемонструвала ексучасниця гурту The Pussycat Dolls Ешлі Робертс.

Зірка прийшла на презентацію колекції Designers at Debenhams x ASHISH у Лондоні в червоному міні на тонких бретельках, яке було повністю розшите великими червоними лелітками. Вбрання мало глибоке декольте, а завдяки довжині Ешлі змогла продемонструвати свої ідеальні ноги та засмагу. Образ вона доповнила чорними босоніжками з квадратним мисом, яскравим макіяжем і кількома прикрасами.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Раніше ще одну ефектну червону сукню для вечірки Ешлі продемонструвала в межах Тижня моди в Лондоні.

Вона носила коротку сукню від в’єтнамського бренду Fanci Club, під яку одягла чорний кроптоп. Вбрання мало високу горловину, довгі рукави і було прикрашене на спідниці червоними 3D-квітами.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Образи Ешлі Робертс на вулицях Лондона (117 фото)

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс / © Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_2 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс / © Getty Images

© Getty Images

Эшли Робертс_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie