У мініатюрній сукні з квітами: британська зірка реаліті показала, який вигляд має її фігура ззаду

Єва Гейл

Реклама

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram серію знімків зі своєї прогулянки Лондоном.

Дівчина обрала для свого виходу кокетливий лук від бренду Fashion Nova. Вона одягла білу мініатюрну сукню у дрібний блакитний квітковий принт, з рюшами і на тонких бретельках. Аутфіт Єва доповнила бежевими милями на високих шпильках.

Зірка реаліті продемонструвала, який вигляд має її фігура ззаду. Вона похизувалася тонкою талією, пишною п’ятою точкою і стрункими ногами. А ще вона похизувалася гарною засмагою, адже багато часу провела на пляжі влітку.

Реклама

Образ Гейл доповнила плетеною сумкою кольору слонової кістки і зачіскою з локонами.

«Вересневе сонце», — підписала білявка фото.

Нагадаємо, раніше Єва Гейл поділилася з фоловерами гарячими знімками у жовтому бікіні.