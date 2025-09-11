- Дата публікації
У мініатюрній сукні з квітами: британська зірка реаліті показала, який вигляд має її фігура ззаду
Єва Гейл у кокетливому образі влаштувала собі імпровізовану фотосесію на вулицях Лондона.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram серію знімків зі своєї прогулянки Лондоном.
Дівчина обрала для свого виходу кокетливий лук від бренду Fashion Nova. Вона одягла білу мініатюрну сукню у дрібний блакитний квітковий принт, з рюшами і на тонких бретельках. Аутфіт Єва доповнила бежевими милями на високих шпильках.
Зірка реаліті продемонструвала, який вигляд має її фігура ззаду. Вона похизувалася тонкою талією, пишною п’ятою точкою і стрункими ногами. А ще вона похизувалася гарною засмагою, адже багато часу провела на пляжі влітку.
Образ Гейл доповнила плетеною сумкою кольору слонової кістки і зачіскою з локонами.
«Вересневе сонце», — підписала білявка фото.
Нагадаємо, раніше Єва Гейл поділилася з фоловерами гарячими знімками у жовтому бікіні.