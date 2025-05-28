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- Шоу-бізнес
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У мініатюрному леопардовому бікіні: модель із Панами продемонструвала пишні форми
28-річна Грейсі Бон потішила своїх підписників новим відео, де вона постала у гламурному купальнику з тваринним принтом.
Пишнотіла модель із Панами — Грейсі Бон — опублікувала в Instagram нове відео зі свого відпочинку.
Красуня з’явилася у мініатюрному бікіні з леопардовим принтом на зав’язках. Грейсі продемонструвала на камеру свої спокусливі груди і пишні сідниці.
У Бон було розпущене волосся, макіяж із накладними пишними віями і золотий ланцюжок на шиї.
Модель обожнює тваринний принт. Нещодавно вона похизувалася стильним луком у леопардовому костюмі, який складався з кроптопа на бретельках і спідниці міді.
Нагадаємо, Грейсі Бон у білому суцільному купальнику без комплексів показала свій целюліт.